De 35-jarige A. van de G. uit Bunschoten die in vijf jaar tijd zeven jonge kinderen seksueel misbruikte is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. Het gaat om zijn eigen dochter, vriendinnetjes van haar, en drie ander kinderen uit de kerkgemeenschap waar hij vrijwillig als oppas werkte.

Eind 2020 kwam de zaak aan het licht toen een van de meisjes tegen haar ouders vertelde dat zij misbruikt is door de man. De ouders van het meisje zijn naar de politie gestapt, daarop startte de politie een onderzoek en is de Bunschoter aangehouden.

Uit dit onderzoek bleek dat het ging om nog veel meer seksueel misbruik. Zo zou Van de G. van vier van deze kinderen ook kinderporno hebben gemaakt. Hij dacht zelf dit te hebben verwijderd, maar de politie kon het bewijsmateriaal nog terugvinden op zijn harde schijf.

Zelf bekende de Bunschoter slechts een deel van de feiten en pas nadat hij met het dossier was geconfronteerd. De rechtbank noemt de houding van de Bunschoter tijdens het proces berekenend.

De gevangenisstraf van vijf jaar is in dit geval de maximale straf. Naast tbs en gevangenisstraf mag Van de G. ook niet meer in Bunschoten komen of werken met minderjarigen. Van de G. heeft een contactverbod gekregen voor zijn dochter en de andere slachtoffers.