De onrust in de Amersfoortse binnenstad heeft nu ook de politiek bereikt. Omdat Lucas Bolsius aangaf (nog) geen oplossing te weten, wordt duidelijkheid geëist. Mogelijk komt dit sneller dan verwacht, want de verantwoordelijk wethouder, horecaondernemers en omwonenden gaan met elkaar om de tafel.

Pissen, kotsen, ruitjes inslaan en fietsen neergooien: nachtelijke chaos was nog nooit zo erg als nu. Dat moet stoppen, vindt Jan Steven Eilander (ChristenUnie). "Zo vlak voor het reces kunnen we als raad in ieder geval het college nog vragen op korte termijn iets te doen. Daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld. Indien nodig na de zomer meer."

De actie komt daags na een reeks artikelen op deze site, waarin de situatie in de binnenstad wordt geschetst. Eilander wil graag weten wat er op korte termijn gaat gebeuren om de problematiek op te lossen. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet. Zo spraken horecaondernemers, de gemeente en buurtbewoners al eens met elkaar en dit gaat aanstaande donderdag een vervolg krijgen.

In het gemeentehuis gaan de betrokkenen met elkaar in gesprek en gezamenlijk hebben ze één doel: het uitgaansleven voor iedereen gezellig maken én houden.