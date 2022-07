De politie heeft in Nijkerk op dinsdagochtend in de vroege morgen een 38-jarige man uit Nijkerk aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van en de handel in synthetische drugs.

Uit politieonderzoek, mede op basis van gekraakte chatberichten, kwam een link naar voren tussen de aangehouden man en een opgerold drugslab in Lendelede in België. Op 8 september 2020 werd dit lab opgerold door de politie, tot nu toe is het het grootste lab in België dat ooit is gevonden.

De man zou een faciliterende rol hebben gespeeld bij dit drugslab. Bijvoorbeeld in het voorzien van werkers, grondstoffen en materialen.

Tijdens een zoekactie in een woning en een bedrijfspand in Nijkerk kon de man worden aangehouden. Tijdens de aanhouding is een Ondersteuningsgroep van de politie ingezet.

Begin dit jaar werd er ook al een man uit Heerhugowaard aangehouden voor betrokkenheid bij dezelfde zaak. Het verdere onderzoek naar de zaak loopt door.