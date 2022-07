Het was maandagmiddag weer raak bij de oversteekplaats van de Burgemeester Kuntzelaan en de Spoorstraat in Barneveld. Een scooterrijder raakte gewond na een botsing met een bestelwagen van DHL. De scooterrijder is naar de eerste hulp gebracht.

De jongen op de scooter reed rechtdoor over de Burgemeester Kuntzelaan toen de bestuurder van de bestelbus hem over het hoofd zag. Beide voertuigen zijn volgens een omstander flink beschadigd. Wat de verwondingen van de jongen precies zijn, is niet bekend.