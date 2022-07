Protesterende boeren hebben maandagochtend vroeg het distributiecentrum van de Boni-supermarkt in Nijkerk omsingeld en geblokkeerd. Voor vandaag zijn door het hele land demonstraties aangekondigd.

Ook andere distributiecentra zijn doelwit van acties. De branche heeft gisteren al laten weten dat niet te pikken en dreigde met fikse claims.



Bij het centrum van de Boni in Nijkerk zijn het vooralsnog de boeren die de 'baas' zijn. Het complex is omsingeld met onder meer dertig tractoren. Truckers die komen die komen laden en lossen vangen bot. De sfeer is er tot nu toe ontspannen. "Boeren bij elkaar staan en drinken rustig een kopje koffie."

Ook worden er broodjes uitgedeeld. "We waren hier om ongeveer half vier", zegt één van de boeren aan een picknicktafel, die op een platte kar is gezet. "Het is ook voor ons een vroegertje. We hopen natuurlijk dat we hier niet te lang hoeven te blijven. Als Den Haag naar ons luistert zijn we zo weer weg."

Zoals de boeren samen koffiedrinken en de tijd verdrijven met actievoeren, zo zoeken ook de chauffeurs elkaar op. Veel anders doen dan ervaringen uitwisselen kunnen ze toch niet. "Ik snap die boeren heel goed en sta echt wel achter hun actie", zegt een Brabantse chauffeur van Hartog Transport bv.

Hij heeft geen vracht voor Boni, maar moest vanochtend elders op het industrieterrein zijn. Door de blokkade kan hij niet meer weg. "Ik weet precies hoe die boeren zich voelen. Ik kom zelf van de boerderij. Mijn vader heeft destijds alles moeten verkopen, vanwege het strengere mestbeleid."

Twee agenten maken her en der praatjes, om het contract met de boeren goed te houden. "Dat is een beetje de instructie die we hebben. Want wat er in Kootwijkerbroek en Stroe gebeurde moeten we niet nog een keer hebben", zegt één van hen. Van ingrijpen is vooralsnog geen enkele sprake.

De dertienjarige Esmée uit Nijkerk kon de aantrekkingskracht van de boerenblokkade niet weerstaan en is met een vriendin op de fiets gestapt om een kijkje te komen nemen. Haar T-shirt spreekt boekdelen. Echte vrouwen rijden op tractoren, staat erop. "Ik wil later boerin worden en zit ook op een groenschool. Maar als het kabinet zo doorgaat, zijn er straks geen boeren meer", zegt ze. "Gelukkig heb ik een dag vrij vandaag en kan ik even naar de protesten komen. Want dit heeft alles te maken met mijn toekomst."

Om de boeren een hart onder de riem te steken, komt een stel uit Nijkerkerveen stroopwafels en gevulde koeken brengen. Het is vooral een symbolisch gebaar. "Eerst dat coronabeleid, waarbij ongevaccineerden niets meer mochten. Nou weer de boeren waar niet naar geluisterd wordt, wij zijn er klaar mee. Den Haag maar doet wat het wil. Mensen worden niet meer serieus genomen."

Ook op andere locaties in het land zijn distributiecentra van supermarktketens geblokkeerd.

Protestdag

Voor vandaag is door demonstranten een landelijke protestdag aangekondigd, maar waar blokkades of andere acties precies plaatsvinden, is niet bekendgemaakt. In appgroepen houden boze boeren onderling contact.



Zo zijn er - vermoedelijk door protestboeren - vanochtend vroeg een paar brandjes gesticht aan weerszijden van de de A28 bij Staphorst en Rouveen. De brandweer was er snel bij, verkeer op de snelweg heeft er vermoedelijk weinig last van gehad.