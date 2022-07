Voor de derde keer in één weekend is er brand ontstaan bij een auto. Zondagmiddag werden vlammen ontdekt in de Amersfoortse wijk Schothorst. Opnieuw lijkt het te gaan om brandstichting.

Iets na 15.00 uur werd de brandweer zondag opgeroepen voor een autobrand aan Overnes. Bij het linker voorwiel van een witte auto was een aanmaakblokje in brand gezet. Mede door het snelle handelen van de hulpdiensten, werd een grote brand voorkomen. Derde autobrand Het is alweer de derde autobrand in één weekend. Zaterdagmiddag moest de brandweer omstreeks 13.00 uur in het centrum van Amersfoort, Achter de Kamp, vlammen bij een Volvo blussen. Op diezelfde dag, vier uur later, werd een autobrand in Leusden ontdekt. Op de Paradijsweg stond opnieuw een Volvo brand.