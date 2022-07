Voor de tweede keer is er zaterdag een autobrand ontstaan bij een Volvo. Nadat het eerder raak was in Amersfoort, moest de brandweer omstreeks 17.15 uur uitrukken voor een brand aan de Paradijsweg in Leusden.

Net als bij de brand Achter de Kamp in het centrum van Amersfoort, gaan de politie en brandweer ook in Leusden uit van brandstichting. Bij beide voertuigen zou de brand zijn begonnen bij één van de wielen. Opvallend aan de branden is het gegeven dat het in Amersfoort én in Leusden om een Volvo ging. Of dit toeval is of niet, onderzoekt de politie.