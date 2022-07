Een autobrand in Amersfoort was vrijdagavond bijna uitgelopen op een drama. De Engelse inzittenden waren vergeten te melden dat er een lachgastank in het voertuig lag.

Hoe de brand op de Middelhoefseweg kon ontstaan, is nog onbekend. Toen de brandweer rond de klok van 23.00 uur met blussen begon, stond de gehele motorkap al in lichterlaaie. Mede door het snelle handelen van de hulpdiensten, waren de vlammen snel gedoofd. Pas toen werd duidelijk dat de politie en brandweer geluk hebben gehad. Ze troffen bij doorzoeking in de auto namelijk een (volle) lachgastank aan. Als deze in aanraking komt met hitte en/of vlammen, kan er een enorme explosie ontstaan. Dit gebeurde gelukkig niet, maar de eigenaar van het voertuig kon rekenen op een flinke preek. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort