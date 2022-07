Veertien Amersfoortse gebouwen hebben het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid ontvangen. Het gaat onder meer om Theater De Lieve Vrouw, Het Eemhuis en jongerencentrum The Game.

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Ook zij moeten naar de bios, een theater of sporthal kunnen gaan. En daar probeert het NLKT gebouweigenaren mee te helpen.

Samenwerking

In Amersfoort kregen in totaal veertien gebouwen het label, waaronder de vier sporthallen: De Zonneparel, Icoon, Rustenburg en De Brink. Daarnaast ontvingen ook jongerencentrum The Game, dorpshuis De Neng, wijkcentrum De Groene Stee, wijkcentrum De Nieuwe Sleutel, UWV Werkbedrijf, het centrum voor Natuur en Milieu Educatie, theater De Lieve Vrouw, het Cultuurhuis en het Eemhuis - dat zelfs twee keurmerken kreeg voor de bibliotheek en voor de kunsthal - het NLKT.

Dat al deze gebouwen in Amersfoort het keurmerk krijgen is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente, SRO (de opvolger van de Amersfoortse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding en Sport) en Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland.

Extra stap

De keurmerken zijn tijdens een bijeenkomst op 30 juni uitgereikt door Gerard de Nooij, oprichter van Ongehinderd. "Jullie hebben je verdiept in toegankelijkheid en een extra stap gezet om jullie locatie aan te passen voor mensen met een beperking. Dat verdient alle lof", zei hij.

De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om in de toekomst de toegankelijkheid van nog meer gebouwen te verbeteren.