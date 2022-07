Bunschoten weigert windturbines binnen zijn gemeentegrenzen. En zonnevelden accepteert de gemeenteraad maar op twee plekken.

De enige plekken in het buitengebied waar zonnepanelen zouden kunnen komen is langs de eventuele toekomstige weg naar de Amersfoortse wijk Vathorst-West en langs de A1. De gemeenteraad wil vol inzetten op het plaatsen van zonnepanelen op woningen, bedrijven en parkeerterreinen.

Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. De gemeenteraad vindt de openheid van het poldergebied belangrijk. Windturbines zijn daarom overal uitgesloten, ook op het Eemmeer en zelfs langs de A1. Overigens geldt het besluit tot 2030.

Boeren regelmatig bezocht

Vanzelfsprekend is het aanleggen van zonnevelden in de bermen of geluidsschermen langs de A1 en de Vathorstweg nog bepaald niet. De gemeente wil eerst de 'potentie' ervan onderzoeken. Volgens enkele raadsleden worden boeren de laatste tijd regelmatig bezocht door investeerders die zonnevelden willen plaatsen. Nu de gemeenteraad van Bunschoten dat niet wil, is er duidelijkheid.

De uitkomsten zijn in lijn met een enquête die de gemeente heeft uitgevoerd onder 203 personen. Daaruit blijkt dat rond de 70 procent windmolens in de gemeente een slecht of een zeer slecht idee vindt. Dat geldt ook voor grote zonnevelden. Maar kleinere zonnevelden vindt meer dan 50 procent ook geen goed idee.

Wethouder Wim de Jong (CAP) sluit niet uit dat de provincie Utrecht kan ingrijpen als ze vindt dat de gemeente te weinig plekken levert voor het opwekken van elektriciteit. "Ik denk niet dat het zal gebeuren, dan moet dan in het uiterste geval zijn'', zei hij. De provincie bekijkt momenteel of de plannen van gemeenten voor opwekking van elektriciteit voldoende 'robuust en concreet' zijn.