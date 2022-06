Bij de gemeente Amersfoort regent het aanvragen voor de extra energietoeslag die mensen met een laag inkomen kunnen aanvragen om de hoge energiekosten te compenseren. De gemeente laat weten dat het door de drukte zes tot acht weken kan duren voor je hierover bericht krijgt.

De energiekosten zijn dit jaar weer flink gestegen. Voor veel huishoudens is het moeilijk om deze hogere kosten te kunnen betalen. Daarom heeft de Nederlandse overheid nu een eenmalige extra energietoeslag van 800 euro per huishouden ingevoerd. Deze toeslag geldt voor alle gemeentes in ons land.

Gedeeltelijke uitgekeerd

Gemeente Amersfoort heeft bij de inwoners met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, al een deel van het geld uitgekeerd. Het gaat hierbij onder meer om de mensen met een bijstandsuitkering. Zij hebben inmiddels de eerste 200 euro ontvangen en kunnen er op rekenen dat het overige bedrag van 600 euro begin september op hun rekening komt te staan. Dit gebeurt automatisch, meldt de gemeente op haar Facebook-pagina.

Ben je benieuwd of je ook in aanmerking komt voor de extra toeslag? Kijk dan op de site van de gemeente.