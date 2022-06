Een muzikale afsluiting, vrolijke liedjes en een hoop stralende gezichten. Mede dankzij de hulp van ruim vijftig vrijwilligers konden ouderen van woon-zorgcentrum De Koperhorst in Amersfoort genieten van een wandelrolstoeldriedaagse.

Na twee dagen met stralend weer was het donderdagmiddag toch nog even spannend. Halen de ouderen droog de eindstreep? Het antwoord was 'ja' en daardoor kon er na afloop met een stralende lach teruggekeken worden op drie warme, maar zeer geslaagde dagen.

Dankzij de hulp van vrijwilligers werden de deelnemers in een rolstoel door tal van Amersfoortse straten gereden. Iedere dag was de route zo'n 4 kilometer. Onderweg stonden vrijwilligers klaar met een drankje en wat lekkers en bij terugkomst was er ijs als verkoeling. "De bewoners genieten enorm van dit soort uitjes."