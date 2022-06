De kwartierdienst van buslijn 76 van Amersfoort naar Bunschoten komt voorlopig niet terug, ondanks een regen van klachten. Pas als er sprake is van voortdurende overbezetting, bekijkt busbedrijf Syntus of dat mogelijk is.

Dat heeft de busmaatschappij aan de gemeente Bunschoten laten weten. Toen er in het voorjaar voortdurend klachten kwam van met name scholieren, die veel gebruikmaakten van de kwartierdienst in de spits, heeft de gemeente om opheldering gevraagd. Ziekteverzuim Busbedrijf Keolis, waar Syntus onder valt, heeft te weinig chauffeurs momenteel, als gevolg van een erg hoog ziekteverzuim, pensionering en krapte op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er in op een aantal lijnen, waaronder de lijn naar Bunschoten, steeds een afgeschaalde vakantiedienstregeling gereden, zo mogelijk met hooguit twee extra ritten in de ochtendspits. "Wij vragen gepensioneerde chauffeurs weer ritten te gaan rijden, we benaderen touringcarbedrijven voor chauffeurs en we werven nieuwe mensen via uitzendbureaus. Helaas levert dit vooralsnog weinig nieuwe chauffeurs op", antwoordt Keolis.