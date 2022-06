De namen van de nieuwe wethoudersploeg in Amersfoort zijn bekend. De ploeg die de kar gaat trekken is zeer divers én met acht bestuurders groter dan ooit. Opvallende nieuwkomers zijn Johnas van Lammeren, nu nog fractieleider van Partij voor de Dieren in Amsterdam en Nadya Aboyaakoub-Akkouh, voorheen wethouder voor PRO21 in Nijkerk.

De huidige D66-fractieleider Tyas Bijlholt (28) is de benjamin van het gezelschap. Hij is al sinds 2014 raadslid namens zijn partij en sinds 2018 fractieleider. De andere wethouder namens zijn partij is Willem-Jan Stegeman, de afgelopen jaren onder meer verantwoordelijk voor het nieuwe stadhuis en de nieuwe wijk Hoefkwartier.

Astrid Janssen, de afgelopen jaren wethouder voor duurzaamheid en ruimtelijke ordening, gaat opnieuw aan de slag namens GroenLinks. Nieuwkomer in het Amersfoortse stadsbestuur Nadya Aboyaakoub-Akkouh, eveneens GroenLinks, zij was eerder zeven jaar wethouder in Nijkerk. Zij deed daar onder meer zorg en onderwijs.

Partij voor de Dieren

Micheline Paffen, sinds 2002 gemeenteraadslid, wordt wethouder namens het CDA. Het zeer ervaren raadslid had veel verschillende portefeuilles, onder meer zorg. De andere nieuwe wethouder namens deze partij wordt Ben van Koningsveld, al twaalf jaar raadslid. Zijn portefeuille bestond onder meer uit zorg en sport.

Rutger Dijksterhuis wordt wethouder namens de ChristenUnie, was eveneens twaalf jaar raadslid en voerde het woord over wonen en ruimtelijke ordening. Johnas van Lammeren wordt wethouder namens de Partij voor de Dieren. Hij was twaalf jaar lang fractievoorzitter voor Partij voor de Dieren in Amsterdam en was woordvoerder op thema's als dierenwelzijn, energietransitie, groen en economische zaken. Hij werd in 2018 verkozen tot beste raadslid van Nederland.

Installatie

De portefeuilles van de wethouders worden vrijdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het coalitieakkoord. Dinsdag staat de installatie van de wethouders op de agenda.