In het Soesterkwartier in Amersfoort is ter hoogte van de Amsterdamseweg een oudere dame dinsdag op de fiets ten val gekomen tegen een passerende auto. De vrouw raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse bij het ongeval. De dame op de fiets werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Zij moest uiteindelijk mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.