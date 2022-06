Huurders van flats aan de Vreeland in Amersfoort zijn niet in gevaar. Dat stelt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. "Ik heb geen reden om aan te nemen dat De Alliantie haar huurders niet serieus neemt.''

"Kunt u garanderen dat deze flats veilig zijn?", zo wilde de SP in de Tweede Kamer weten van woonminister Hugo de Jonge. Aanleiding voor de lijst met 43 vragen vormen de flats aan de Vreeland in Amersfoort. Eerder dit jaar sloegen bewoners alarm over schimmel, vochtplekken in de woningen zelf en scheuren in hun balkons.

Ja, de bewoners zijn veilig, stelt minister De Jonge nu in zijn antwoorden. Ook als ze met vier man op hun balkon zitten, verwijst hij naar een rapport van de verhuurder over de technische staat van de balkons: "Hieruit is gebleken dat de balkons wel constructief onderhoud nodig hebben, maar dat er geen sprake is van een onveilige situatie. De balkons zijn gestut conform het advies van het betrokken ingenieursbureau. Er is geen instortingsgevaar bij lichte belasting."

Al begrijpt hij wel het gevoel van huurders die hun balkon desondanks niet op durven. Verder benadrukt De Jonge: "Ik heb geen reden om aan te nemen dat De Alliantie haar huurders niet serieus neemt." Dat laatste baseert hij op onderzoeken naar huurderstevredenheid, waarin De Alliantie een 7,5 scoort. 'Het gemiddelde van de sector.' Bovendien is De Alliantie 'zo snel mogelijk aan de slag met het herstel van de balkons' en is ook de gemeente nu betrokken.

In algemene zin stelt hij dat huurders zich bij ernstige gebreken aan hun woning kunnen richten tot de huurcommissie, de gemeente of de rechter. Die laatste komt eraan te pas als bewoners '100 procent huurverlaging', zoals de SP gerechtvaardigd vindt. Eén van de huurders aan het Vreeland richtte zich tot de huurcommissie en heeft inderdaad een huurverlaging gekregen wegens schimmel.