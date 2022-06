Charel P., die in 2021 zijn vriendin doodde, heeft dit gedaan uit noodweer, zo oordeelde de rechtbank vandaag. Wel is de 34-jarige Baarnaar veroordeeld tot twaalf maanden cel voor het respectloos omgaan met en verbergen van het lichaam.

De rechtbank acht bewezen dat P., die zijn vriendin in september 2021 doodde in een chalet in Voorthuizen, uit noodweer handelden. De twee kregen, onder invloed van alcohol en drugs, ruzie. P. zou vervolgens door zijn vriendin geslagen en gekrabd zijn, waarna ze hem bedreigde met een mes. Hij sloeg het mes uit haar handen, ging bovenop haar zitten, en kneep haar keel dicht, waarna de 34-jarige vrouw overleed.

Uit het sporenonderzoek en het verhaal van P., acht de rechter bewezen dat hij niet buitenproportioneel handelde om zich te verdedigen tegen zijn aggresieve vriendin. Verder verklaarden meerdere ex-partners voor de rechter dat de vrouw zich aggresief kon gedragen, en is er één zelfs eerder door haar met een mes gestoken.

P. verborg het lichaam van Sissi op de achterbank van een auto. Hij reed daarmee naar de parkeerplaats van hotel De Witte Bergen in Eemnes, en liet de auto staan. Zelf checkte P. in in het hotel. Ondertussen begon er een zoektocht naar de vermiste P. en Sissi. Pas na ruim een week, nadat P. aan zijn halfbroer vertelde wat er was gebeurd, werd het lichaam gevonden, en werd P. aangehouden in Amersfoort.