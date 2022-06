Op de Dorresteinweg in Soest is maandagochtend brand uitgebroken in de garage van Auto Service Lasseur toen de buurman op de parkeerplaats onkruid aan het verbranden was.

Een medewerker van het autobedrijf merkte de brand op in de garage en belde de brandweer. De wand van de garage was in de spouw al aan het branden. Na onderzoek bleek dat de buurman op de parkeerplaats onkruid aan het verbranden was.