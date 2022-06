Een 41-jarige Amersfoorter is zaterdagmorgen rond 7.00 uur zwaar mishandeld op de Langestraat in Amersfoort. De man liep daarbij lichte verwondingen op. De recherche is op zoek naar de dader en zoekt camerabeelden én getuigen die iets van het incident hebben gezien.

Het slachtoffer verliet zaterdag om 7.00 uur zijn woning aan de Langegracht in het centrum van Amersfoort om naar zijn werk te gaan. Op weg naar zijn voertuig, die geparkeerd stond aan de Korte Gracht, zag hij ter hoogte van de Langestraat dat er vernielingen plaatsvonden. Een man met een donkere huidskleur was daar fietsen aan het vernielen. Het slachtoffer besloot daar iets van te zeggen en werd vervolgens door de verdachte bespuugd, kreeg klappen in zijn gezicht en werd gewurgd. Gelukkig wist het slachtoffer aan deze greep te ontkomen. Vanuit de verklaringen en meldingen die bij de politie bekend zijn, blijkt dat drie mensen getuige waren van deze geweldsuitbarsting. De recherche zoekt nog naar een jongeman en jonge vrouw van ongeveer twintig jaar oud die daar ook stonden en getuige waren van het incident. De politie vraagt getuigen van de mishandeling zich te melden. Dat geldt ook voor mensen die in het bezit van zijn van bruikbare camerabeelden of andere informatie.