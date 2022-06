Bij een woonhuis in de Amersfoortse wijk Nieuwland is zaterdagavond rond 22.15 uur een ruit in de voordeur opgeblazen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak en was zondagmorgen nog altijd in de woning aanwezig.

Met een harde knal is zaterdagavond de onderste ruit van de voordeur van de woning ontploft. Het glaswerk is gebroken. Brandweer en politie waren snel ter plaatse om te kijken wat er aan de hand was. Zondagmorgen stond er nog steeds pontificaal een grote politiebus voor de deur van het huis. Buurtbewoners kunnen of willen desgevraagd niet vertellen wat de aanleiding is van het incident. "Ik hoorde een harde knal, maar verder heb ik niks gezien", zegt een buurvrouw. Een buurman vindt het niet aan hemzelf om te reageren. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd zaterdagavond en ook naar de reden dat een deel van een deur van de woning is opgeblazen. Ook wordt nog onderzocht wat voor soort explosief er is ontploft. De politie kan nog niet met details naar buiten treden. "We onderzoeken dit heel zorgvuldig, juist omdat zo'n ontploffing zo'n impact heeft op bewoners en de buurt."