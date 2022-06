Brandende containers hebben de brandweer in Nijkerk in de nacht van zaterdag op zondag overuren bezorgd. Hulpdiensten moesten in totaal zes keer in actie komen om de vlammen te bedwingen: aan de Cornelis van Ramshorstlaan en aan de Watergoorweg. Daarmee lijkt er geen einde te komen aan de hausse van containerbranden die de gemeente in zijn greep houdt.

Vorig weekend gingen namelijk ook al twee containers in vlammen op, het weekend daarvoor stond de teller ook op zes stuks. In februari was er ook een piek aan branden. Die richtte zich toen voornamelijk op de wijk Paasbos, waar het volgens omwonenden al veel langer erg onrustig is. De Prins Willem-Alexanderschool besloot toen zelfs de containers binnen te halen, om herhaling van de branden te voorkomen.