Sinterklaas komt dit kalenderjaar weer 'gewoon' aan in de Eemhaven van Amersfoort. Wel zullen er in de dagen daarna minder activiteiten zijn, want er zijn te weinig vrijwilligers. "Het is jammer, maar het is niet anders."

Het is nog maar net zomer, achter de schermen is het Sinterklaas comité al bezig met zijn activiteiten. En dat is hard nodig, beaamt Natasja Eversen. "De afgelopen jaren is er een aardige terugloop geweest in onze vrijwilligerspoule. Maar er is goed nieuws: de intocht is terug!"

Na twee jaar een andere invulling te hebben gehad, zal Sinterklaas nu zaterdag 12 november 2022 aankomen. "Drie keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen. We hopen op veel gezelligheid, met enthousiaste kinderen langs de kades."

Maar waar het comité vaak meerdere dagen activiteiten organiseert, focussen zij zich vooralsnog op drie zaterdagen: 19 en 26 november en 3 december. Hierbij kan gedacht worden aan een rondgang door de stad, knutselen en bijvoorbeeld een speurvaart. "We gaan er een KEImooi feest van maken."