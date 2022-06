Pride Amersfoort is dit jaar kleiner van opzet dan voorgaande edities. Waren er voorheen verschillende feesten op vier pleinen in de stad, nu beperkt het evenement tot de Hof. Personeelstekort in de horeca en de kosten van de coronacrisis zijn de boosdoeners.

"Door alle hectiek rondom het personeelstekort in de horeca, en de kosten waar de coronacrisis de horecaondernemers mee opzadelde, hebben we het dit jaar wat kleiner opgezet. Back to basics", zegt organisator Maicel van den Heuvel over het feest dat donderdag 28 juli plaatsvindt van 19.00 tot 0.00 uur.

Catwalk

Op de Hof komt een podium met een catwalk "We krijgen vier of vijf dragqueens, toffe dj's, dansers en nieuw dit jaar: modellen van House of U. Dat is een modellenbureau voor modellen die de diversiteit van mensen laat zien. Inclusiviteit staat voorop."

Dat is precies de boodschap die de organisatie wil uitdragen. "We vieren Pride allang niet meer alleen voor mensen die gay (homoseksueel, red) zijn. Alle facetten in het regenboogspectrum worden gevierd."

En dus gaat de Pride ook niet meer hand in hand met de kleur roze. "We hebben vooral gekozen voor zoveel mogelijk regenboog. Ook hiermee willen we uitdragen dat alle kleurrijke mensen welkom zijn."