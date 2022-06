Het klinkt zo onschuldig: het Keggeplein in Amersfoort. Maar dat is de naam niet, vindt de gemeente. Daarom wijzigt ze die. "De naam roept in straattaal mogelijk verkeerde associaties op."

Dat vraagt om wat uitleg. Het woord kech kwam in 2018 in het nieuws, toen de populaire rapper Boef het woord gebruikte in één van zijn video's op het social-mediaplatform Snapchat. Hij noemde vrouwen daarop 'kechs', wat in straattaal 'hoeren' betekent. Er ontstond landelijke ophef, ook nadat de rapper zijn excuus aanbood. Nu, ruim vier jaar later, komt de gemeente Amersfoort met het bericht dat Het Keggeplein een andere naam krijgt. "De naam wordt gewijzigd in Henriette Keggeplein. Hierdoor wordt duidelijk aangegeven dat het hier een achternaam betreft", luidt de uitleg. Waarom nu pas de naam veranderd wordt, is niet bekend. Wel zegt de gemeente: "De huidige straatnaam staat al jaren op bestaande kaarten, maar omdat het om een beperkte aanpassing gaat is de kans op verwarring klein."