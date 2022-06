Docent Griftland College op staande voet ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag

Wat de aard is van het de misdraging wil hij niet bekendmaken. De school gaat aangifte doen bij de politie. Dat kan erop duiden dat er of sprake is van bedreiging of van seksuele intimidatie.

Dat laatste is aannemelijk omdat ook de zedenpolitie is betrokken bij het onderzoek naar uitlatingen van de docent. Ook een vertrouwensinspecteur onderwijs, juristen en ICT-experts zijn daarbij ingeschakeld.

Van fysieke misdragingen is geen sprake geweest. "Inhoudelijk kan ik er niet op in gaan, maar het was voor ons genoeg om een dergelijk arbeidsrechtelijk besluit te nemen. Een vervolgstap is nu aangifte doen zodat de juridisch kant ook kan worden opgestart", zegt Versteeg. De docent was vijftien jaar verbonden aan de school.