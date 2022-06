Bij een conflict heeft een nog onbekend persoon iemand bedreigd met een slagwapen. De politie startte woensdagmiddag rond 16.15 uur direct een grote zoekactie gestart, waarbij ze aangaf dat de verdachte niet door omstanders benaderd mag worden. Aan het begin van de avond was de jongen nog niet gevonden.

Wat er zich op de Wiekslag heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie was er een conflict tussen jongeren, waarbij één persoon heeft gedreigd met een groot slagwapen. "Wat dat precies was, weten we nog niet. Wel is duidelijk dat je daar iemand flink mee kan verwonden."

Een burgernetactie werd uitgezet, waarmee de politie de pakkans van de verdachte hoopt te vergroten. Het zou gaan om een 21-jarige jongen, lichtgetint en hij draagt een lichtblauw vest met witte accenten. Hij is zo'n 180 centimeter lang en heeft een baardje.

Om 17.30 bedankte de politie burgers voor het uitkijken naar de jongeman en werd de burgernetmelding ingetrokken. De jongen was op dat moment nog niet aangetroffen.