Kom dan op zondag 26 juni naar de Oliemolenhof in Amersfoort. Er worden dan vijfhonderd zogenoemde 'PHiNG-THiNGs' neergezet op het plein. Dat is niet alleen een bijzonder gezicht, het zou ook nog eens geluk brengen.

Een PHiNG-THiNG is een beeldje zonder oren, ogen en voeten. Het is een klein gipsen beeldje, gemaakt door mensen in de dagbesteding. Op elk van deze beelden staat een wens van een Amersfoorter.

Het kunstproject is over komen waaien uit Londen. Tot 31 mei konden Amersfoorters hun wensen inleveren. "Wij ervaren dagelijks de kracht van iets kleins geven én krijgen, een PHiNG-THiNG is precies dat. Een in gips gegoten gevoel van blijdschap", laat de organisatie weten. Wie een kijkje komt nemen, mag zo'n PHiNG-THiNG meenemen naar huis.