et Openbaar Ministerie ziet een link tussen de dertigjarige medicijnhandelaar Z.K uit Bunschoten en het overlijden van Lubertus Bos (36) en William Berendse (27). Het OM gaat K. dagvaarden voor dood door schuld. Dat bleek dinsdag tijdens een proformazitting.

Rechercheurs arresteerden K. vorig jaar november een paar dagen nadat Bos en Berendse op zondag 31 oktober in Bunschoten kort na elkaar een niet natuurlijke dood stierven. Agenten troffen in de woning van K. een grote partij slaapmedicatie temazepam aan, 3300 pillen, en 33 pillen van het zware opiaat oxycodon.

K. heeft toegegeven in de nacht van 30 op 31 oktober temazepam te hebben verhandeld in Bunschoten. Afgelopen februari kwam K. na drie maanden voorarrest onder strenge voorwaarden vrij en stond onder toezicht van de reclassering. K. mocht onder meer een behandeling ondergaan voor zijn verslavingsproblematiek bij Jellinek en leek progressie te boeken.

Telefoontap

De officier liet K. enkele weken geleden echter weer in hechtenis nemen toen bleek dat K. zijn medicijnhandel afgelopen april en mei weer had opgepakt. Rechercheurs tapten zijn telefoon af en ontdekten dat hij via de app Wickr Me onder de naam 'Oxyfan' gesprekken voerden over het inkopen en verkopen van grote partijen oxycodon.

Vanuit de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein was K. aanwezig via beeld. "De verleiding heeft me gepakt. Dat zijn verslavingsgedragingen waar ik hulp bij nodig heb. Ik zou gaan werken in het visbedrijf van mijn vader, maar dat ging niet door, zat thuis, en viel terug op mijn oude contacten", verontschuldigde hij zich voor zijn terugval.

Voorlopig vast

De officier breidde de tenlastelegging uit bleek in de rechtbank in Utrecht. Het OM verdenkt K. naast het verhandelen en bezitten van temazepam en oxycodon ook van het verhandelen van de sterke pijnstiller fentanyl. De officier liet de rechters en de advocaat van de verdachte weten dat hij K. vóór 12 september, de dag dat zijn regiezitting plaatsvindt, gaat dagvaarden voor dood door schuld voor het overlijden van Bos en Berendse.

"Vanuit het onderzoek blijkt dat de overlijdens het beste verklaard kunnen worden door intoxicatie naar aanleiding van methadon, en dat uit onderzoek blijkt dat dat bij de verdachte vandaan komt", zei de officier van justitie. Advocaat Krikke vroeg om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te schorsen. De rechtbank stelde dat K. ondanks het positieve rapport van de reclassering, hij op recidivegrond, het opnieuw handelen in medicijnen, voorlopig blijft vastzitten.