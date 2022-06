Wie over de Westdijk in Bunschoten rijdt, loopt kans om flink in verwarring gebracht te worden. Vanwege wegwerkzaamheden is een deel van de dijk afgesloten voor verkeer, maar er staan inmiddels wel erg veel tijdelijke verkeersborden.

'Doorgaand verkeer afgesloten' en 'parkeerplaats bereikbaar' zijn enkele borden die duidelijk moeten maken dat verkeer voorlopig niet over een deel van de Westdijk kan rijden. Maar daar blijft het niet bij. Inmiddels is er zo'n wirwar van borden geplaatst, dat bestuurders met maar liefst dertien tijdelijke verkeersborden gewaarschuwd worden voor de wegafsluiting. De weg is afgesloten omdat er scheuren in het wegdek waren ontstaan tijdens saneringswerkzaamheden. Tot 23 juni is daarom een deel van de Westdijk afgesloten omdat er opnieuw geasfalteerd moet worden. Sinds de vondst van schadelijke stoffen in de grond in 2016 is de Westdijk hét hoofdpijndossier van de gemeente Bunschoten en het waterschap. Onlangs werd duidelijk dat werkzaamheden uitlopen, terwijl de dijk uiterlijk op 1 juli schoon moet zijn. Als de klus dan niet voltooid is, moet een boete van 1,5 ton per weer worden betaald.