Het is inmiddels niet meer bij te houden, want weer ging er een deelscooter van Go Sharing in vlammen op in Amersfoort.

Ditmaal was het raak aan de Surinamelaan, dibnsdagnacht rond 4.30 uur. En net als bij de voorgaande veertig branden (als het er niet meer zijn) wordt er uitgegaan van brandstichting. Niet alleen Go Sharing, ook deelscooters en -fietsen van Tier, Bird en Dott zijn mikpunt van vandalen.