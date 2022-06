Een auto die geparkeerd stond aan de Goudwesp in Soest heeft vanmiddag vlam gevat. Van het voertuig is nagenoeg niks meer over. Het is het zoveelste geval in een reeks autobranden in Amersfoort en omgeving.

Zondagavond was het ook al raak aan de Enk in het Soesterkwartier. En afgelopen dinsdag brandde in Soest een auto uit aan de Van Goyenlaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de autobranden. Ditmaal stond de auto ter hoogte van de Turfstreek geparkeerd. Rond 14.40 kreeg de brandweer een melding van de brand. Brandweerlieden wisten het vuur snel te blussen, maar konden niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Er vielen geen gewonden.