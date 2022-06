Het houdt maar niet op: in de reeks autobranden van de laatste tijd in Amersfoort en omgeving is er zondagavond weer eentje bij gekomen. Aan de Enk in het Soesterkwartier vloog een auto in brand.

Bij aankomst stond de voorkant van het voertuig volledig in brand. Er was geen sprake van gevaar van overslag naar andere voertuigen, meldt de brandweer. Wel houdt de brandweer rekening met brandstichting omdat de laatste tijd veel voertuigen in Amersfoort in brand zijn gestoken.'

Vorige week vlogen er auto's in brand aan de Graaf Lodewijklaan, de Gravin van Burenlaan en de Surinamelaan. In de laatste straat vloog ook in februari een auto in de fik. In Soest brandde dinsdag een auto uit aan de Van Goyenlaan. Aan de Leusderweg brandde een bestelauto af. De week daarvoor brandde in Leusden een auto af.

In maart veroorzaakte brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's een felle vuurzee aan de Jordanus Hoornstraat in het Soesterkwartier. Aan de Waltoren in het centrum van Amersfoort brandde ook een auto uit in februari, kort na een autobrand aan de Hogeweg. Aan de Zuidsingel brandde eind januari een auto af.

Vorig jaar brandden in de regio Amersfoort 71 auto's af, in de hele provincie Utrecht 383 en in de provincie Gelderland 519. Auto's kunnen spontaan in brand vliegen, maar dat het er zoveel zijn lijkt niet zo waarschijnlijk. In een aantal gevallen is er volgens de politie ook sprake van brandstichting.