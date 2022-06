Opnieuw een waterballet in Soest zondagavond, nadat om 20.15 uur een waterleiding op de Weegbreestraat was gesprongen.

Dat gebeurde ter hoogte van de Valeriaanstraat. Een flink deel van het wegdek liep onder water. Medewerkers van waterbedrijf Vitens werden opgeroepen om de leiding te repareren. Ook moest een deel van de straat opnieuw bestraat worden, door het water was een flink gat ontstaan.

Het is bepaald niet voor het eerste dat het misgaat met de waterleiding in Soest. Ook vorig jaar en dit jaar waren er regelmatig problemen. Zo kwam in maart een parkeerplaats aan de Van Hamelstraat blank te staan na een leidingbreuk. En zakte in april een auto weg in een gat dat ontstond na het springen van een leiding.