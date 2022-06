Het vijverconcert in het Amfitheater in Kattenbroek dat vanmiddag plaats zou vinden, is op het laatste moment toch afgelast. Dit vanwege een coronabesmetting bij een van de technici, meldt de organisatie.

Corona gooide twee jaar lang roet in het eten, maar zou nu weer ouderwets doorgaan. Het muziekfestijn zou voor de 13e keer worden gehouden en is inmiddels uitgegroeid tot een buurtspektakel. Liefhebbers hoeven echter niet al te hard te treuren. Er wordt hard gezocht naar een nieuwe datum.