"We zijn er best trots op", vertelt Henry Kelder, "dat op de Dag van de (Nederlandse) Componist, vandaag 18 juni, niemand minder dan Martin Fondse deze dag met zijn trio officieel afsluit." Fondse draagt de titel Componist des Vaderlands en is een meester in het verbinden van Muzikale Werelden.

Henry Kelder is artistiek leider van de Havikconcerten, die jaarlijks tijdens het derde weekend in juni worden gehouden. De locatie voegt iets extra's toe; de drie dagen vol klassieke muziek worden gehouden aan het sfeervolle, middeleeuwse Havik. Dankzij uitval door corona, is dit jaar de 20e editie.

"Thema is het festijn rondom het 150e geboortejaar van de in Amersfoort geboren kunstenaar Piet Mondriaan", legt Kelder uit, "muziek gecomponeerd door tijdgenoten van Mondriaan of out of the boxmuziek passen hier prima bij."

Bijzonder op vrijdagavond was het optreden van DYAR Band die muziek brengt uit de Arabische wereld met Westerse invloeden.