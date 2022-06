Bij een aanrijding tussen een fietser en een auto in Amersfoort is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 15.20 uur aan de Sinte Brandaenstraat, vlak voor het Sint Elisabeth.

De fietser, die door de aanrijding gewond raakte, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten meerdere geparkeerde auto's die in de buurt stonden, beschadigd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.