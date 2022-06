Eigenaar R.H. van de voormalige fietswinkel aan het Weteringpad in Soest is veroordeeld tot twintig maanden cel - waarvan vijf voorwaardelijk - omdat hij er tussen de fietsen een handel in drugs en geneesmiddelen op na hield.

Dat kwam in maart vorig jaar aan het licht bij een controle in het pand. In alle hoeken en gaten trof de politie doosjes en strips met geneesmiddelen waarvoor een vergunning verplicht is. In de keuken, in een afgesloten kast op de gang en boven in het kantoor: overal lagen medicijnen waaronder erectiepillen.

Ook waren er grondstoffen voor de bereiding van GHB plus allerlei attributen om deze synthetische drugs te bereiden. Op de stafzitting van half mei hield H. vol niets van de verboden waar af te weten. De medicijnen en drugs zouden toebehoren aan een kennis die zijn huisraad in opslag had gegeven.

Telefoon

De rechtbank gelooft daar niets van. Bovendien vond de recherche op de telefoon van de verdachte berichten die te maken hebben met het verhandelen van drugs.

Medeverdachte R.P. die tijdens de politie-inval ook aanwezig was in de fietsenzaak, is door de rechtbank vrijgesproken van het bezit en de handel in geneesmiddelen. Wel wordt hij veroordeeld voor een aantal wapens die bij hem thuis zijn gevonden en voor de diefstal van koper. Hij kreeg 181 dagen celstraf, waarvan 100 voorwaardelijk plus een taakstraf van 70 uur.