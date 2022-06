Het Corps de Logis van Paleis Soestdijk, het hoofdgebouw tussen de twee zijarmen van het paleis, gaat in de weekends open.

De openstelling wordt gekoppeld aan de buitenkunsttentoonstelling Voorlopers, die tot en met 5 augustus in de tuin van het paleis aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn is geopend. De bordesdeuren gaan open tijdens de openingstijden van Voorlopers op de zaterdag 18 en 25 juni en de zondagen 19 en 26 juni. Meer data worden binnenkort bekendgemaakt op de website van het paleis.

Via het bordes stappen bezoekers de vestibule in, en wandelen via de Waterloozaal, de Leuvenzaal, het Wilhelmina-appartement en de Stuczaal naar de Witte Eetzaal. Er zijn vrijwilligers aanwezig die alles kunnen vertellen over de historie en toekomst van het landgoed. Een bezoek aan de historische zalen is inbegrepen bij het ticket voor Voorlopers. De expositie is in de weekends open van 12.00 tot 17.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Het hoofdgebouw werd in 1650 gebouwd door Cornelis de Graaff, een burgemeester van Amsterdam. De bouw van de colonnades aan beide zijden kwam gereed in 1822. Sinds 2017 is het paleis met landgoed eigendom van de MeyerBergman Erfgoed Groep.