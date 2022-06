Twee auto's die naast elkaar geparkeerd stonden, zijn woensdag in Amersfoort in vlammen opgegaan. Het incident gebeurde aan de Surinamelaan in het Bergkwartier.

De brand die iets voor zes uur ontstond, zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plekke om de vlammen te doven. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog niet duidelijk. De auto's raakten zó beschadigd, dat ze als verloren moeten worden beschouwd.