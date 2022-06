Gierende inflatie, negatieve spaarrentes en stijgende huizenprijzen. Het is wel te begrijpen waarom investeren in vastgoed populair is.

Spaarplatform Raisin.nl deed hier onderzoek naar op basis van een aantal zaken: de voorspelde groei van huishoudens, het aanbod van koophuizen, de gemiddelde periode waarin een woning te koop staat, het percentage woningen jonger dan 2010, de wijziging in de woningvoorraad en de stijging in WOZ-waarde.

Lage onderhoudskosten

En wat blijkt: Utrecht komt als nummer 1 de koker uit rollen. Factoren die daarbij genoemd worden zijn de hoge omloopsnelheid van huizen in de Domstad. Na gemiddeld 25 dagen was een huis verkocht, ten opzichte van 41 dagen landelijk gezien. En de verwachting is dat het aantal huishoudens met 30 procent is gegroeid tegen 2040.

Ook het feit dat 12 procent van de huizen in Utrecht gebouwd is na 2010 speelt mee in de aantrekkelijkheid voor vastgoedinvesteerders. De verwachte onderhoudskosten zijn dan namelijk laag.

Amersfoort

Almere eindigt op de tweede plaats van de beste gemeenten voor woninginvesteerders, gevolgd door Haarlemmermeer. Amersfoort sluit de top vijf af.