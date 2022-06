Een 24-jarige vrouw is dinsdagavond in een woning in Amersfoort gereanimeerd nadat ze zwaar is mishandeld door een 26-jarige man. De verdachte is door de politie aangehouden.

Het is maandagavond rond de klok van 23.50 uur als alle alarmbellen bij de politie afgaan. Met meerdere eenheden zijn ze binnen no-time op de Bosappelgaarde, waar ze een vrouw aantreffen die niet meer bij kennis is. Zij wordt - mede door personeel van de traumahelikopter - gereanimeerd. Volgens omstanders is de vrouw gewurgd, maar dit kan de politie niet bevestigen. "Omdat het gaat om huiselijk geweld, zijn we terughoudend in onze berichtgeving", laten zij weten. Kind aanwezig Wel is bekend dat er een 26-jarige man is aangehouden. Op het moment van het incident was er ook een minderjarige aanwezig in de woning. Het kind werd opgevangen door bekenden.