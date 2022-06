Komt er nieuw militair terrein beschikbaar in het gebied tussen Soesterberg en Leusden als bedrijventerrein, voor windmolens en zonnevelden of zelfs voor huizen? De nieuwe coalitie in Soest rekent er al min of meer op, maar Defensie houdt nog een flinke slag om de arm.

Samenvoeging van de militaire complexen ter weerszijden van het Zeisterspoor, waardoor er terrein vrij komt, sluit Defensie niet uit. Defensie heeft momenteel 10.000 gebouwen in het land verdeeld over meer dan 350 locaties. 'Regionaal concentreren' is onderdeel van een 'verkenning', meer kan Defensie momenteel niet kwijt over zijn plannen en ook niet of dit voor Soesterberg gaat gelden. Tussen Soesterberg en Leusden liggen nog vier kazernes: de Du Moulinkazerne, de Soldaat Ketting Olivierkazerne, Logistiek Complex Kamp Soesterberg en de Sergeant-Majoor Scheickkazerne (EOD), allemaal van de landmacht. Pal ernaast ligt het nieuwste bedrijventerrein Richelleweg, gevestigd op een voormalige tankoefenbaan. Dat terrein is inmiddels al vol, dus nieuw Defensieterrein daarnaast zou Soest heel goed uitkomen. "De Tweede Kamer behandelt momenteel een omvangrijk strategisch vastgoedplan van Defensie'', legt woordvoerder Jasper Willemsen uit. "Plan is om fors te investeren in het vastgoed door het hele land. Wij gaan in gesprek met de regio's, met de provincies en gemeenten onder meer. Door met medeoverheden samen te werken, kan de verbinding worden gemaakt met andere regionale ruimtelijke vraagstukken zoals woningbouw, vergroening en de energietransitie en kunnen kansen optimaal worden benut.'' Willemsen kan dan ook niet ingaan op concrete plannen voor de kazernes bij Soesterberg. "Daarover zijn nog geen besluiten genomen''. Daarom is het nog te vroeg om te veronderstellen dat Soest op deze terreinen bedrijven, windmolens of zelfs woningen kan bouwen, stelt hij.