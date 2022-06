Op het hoofdveld van ASC Nieuwland in Amersfoort is dinsdagmiddag een traumahelikopter geland. Het traumateam werd ingezet voor een kind in een taxibus, die geparkeerd stond nabij de voetbalclub.

Rond 15.55 uur werd het traumateam ingezet. De helikopter landde midden op het veld van ASC Nieuwland, waarna een politieteam het traumateam ophaalde. Vervolgens is het kind per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek. Bij het traumateam is één persoon gewond geraakt tijdens de actie. Wat er precies met het kind aan de hand was, is onbekend.