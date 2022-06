Twee stroomstoten van het stroomstootwapen waren zaterdagmiddag nodig om een agressieve man in Amersfoort onder controle te krijgen. De verdachte had even daarvoor een persoon mishandeld in de wijk Soesterkwartier.

Op de Textielweg kreeg een persoon rond 17.00 uur woorden met de latere verdachte. Laatstgenoemde deelde hierbij een harde vuistslag uit, waarna hij op de vlucht sloeg. Meerdere omstanders zagen het incident gebeuren en belden het alarmnummer. De politie kwam vervolgens met meerdere eenheden naar de Amersfoortse wijk Soesterkwartier, waar de mannelijke verdachte zou lopen. Op de Noordewierweg vonden agenten de agressieve persoon, die direct liet merken niet mee te willen werken aan zijn aanhouding. "Niets werkte", laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. "Daarop is besloten de taser te gebruiken." Hierdoor werd de persoon uitgeschakeld, maar niet voor lang. Met de stroomdraden uit de taser nog in zijn lichaam, verzette de verdachte zich alsnog. "Daarop is besloten nog een keer stroom toe te dienen, waarna hij eenvoudig is aangehouden", verheldert de woordvoerder de beelden die maandagmiddag op Dumpert verschenen. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort