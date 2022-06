Het Griftland College in Soest heeft een docent op non-actief gezet vanwege 'mogelijk grensoverschrijdend gedrag'. Het incident zou zich hebben afgespeeld op sociale media.

Kees Versteeg, rector van de middelbare school aan de Noorderweg in Soest, heeft ouders per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing 'omdat er veel zorg ontstond onder leerlingen en hun ouders'.

Wat er precies is voorgevallen, wil Versteeg niet kwijt. "Dit is het team en de leerlingen niet in de koude kleren gaan zitten, zoals u zult begrijpen", zegt hij in een telefonische toelichting.

Volgens Versteeg wordt momenteel alles 'in nauw overleg met de betrokkenen' uitgezocht. Of er ook een juridisch onderzoek loopt wil de rector niet zeggen. "We laten ons bij iedere stap door deskundigen ondersteunen. Lopende het onderzoek is de betreffende docent niet op school."