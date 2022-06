De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag moeten uitrukken een containerbrand in Nijkerk. Ter plaatse bleek dat er zes papiercontainers in brand stonden.

De zes brandende containers stonden aan het Zandoogje. De brandweer is lange tijd bezig geweest met het blussen van de containers. Het is niet de eerste keer dat er in Nijkerk papiercontainers in brand worden gestoken. In februari moest de brandweer al uitrukken voor een brandende container aan de Buizerdlaan en een maand later was het opnieuw raak bij de papiercontainers van de Prins Willem-Alexanderschool.