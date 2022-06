Een gehandicapt meisje is zaterdagavond samen met haar moeder in de gracht beland langs de Dominee Posthumus Meijjesweg in Hoogland. Ze waren een tochtje aan het maken, toen de fiets-rolstoelcombinatie te water raakte.

Omstanders en agenten waren er snel bij om eerste hulp te verlenen. Met vereende krachten hielden ze het meisje boven water en wisten de rolstoelfiets op de kant te krijgen. Ambulancemedewerkers hebben het jonge slachtoffer en haar moeder voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe de driewieler-met-rolstoel in het water kon belanden.