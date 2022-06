Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur met voertuig en al in de sloot beland bij de carpoolplaats aan de Amersfoortseweg, tussen Bunschoten en Amersfoort. Politie en ambulance rukten uit, maar niemand raakte gewond.

De bestuurder, die geen Nederlands sprak, was mogelijk onder invloed. Na een alcohol- en drugstest werd de bestuurder aangehouden. Nadat de bestuurder door de politie werd meegenomen, bleef er nog een groep van drie mensen achter. Mogelijk waren zijn de inzittenden van de auto. De groep is te voet verder gegaan. De auto werd door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.