De ChristenUnie in Amersfoort is gevraagd zich aan te sluiten bij de formatie van het nieuwe stadsbestuur. De vier eerder overgebleven partijen (D66, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren) denken dat met de ChristenUnie een solide coalitie gevormd kan worden.

In een debat over de formatie bleek vorige week dinsdag dat ChristenUnie dolgraag wil aantreden. Fractievoorzitter Hans Bol vroeg nog maar eens of het 'kwartet' nog wist dat de ChristenUnie vlak na de verkiezingen door de informateur als tweede optie werd genoemd. Na Amersfoort2014.

Amersfoort2014 zat lang aan de onderhandelingstafel, maar stapte uit de formatie uit onvrede met de plannen voor de Westelijke Rondweg. Tegenover het AD stelde Amersfoort2014-voorman Menno Fousert dat een aanvaring met formateur Pim van den Berg over de Rondweg de spreekwoordelijke druppel was.

De formateurs en onderhandelende partijen streven naar een snelle afronding en vertrouwen erop dat dit lukt mét de ChristenUnie, voordat de zomervakantie begint. De coalitie telt in dat geval 23 zetels. Genoeg voor een meerderheid in de gemeenteraad.