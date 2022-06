De SGP Barneveld maakt zich flink zorgen over de gevolgen van de nieuwe stikstofplannen voor de boeren in de Gelderse Vallei. De partij vreest huisuitzettingen en landonteigeningen van agrariërs, nu de stikstofuitstoot binnen zeven jaar 40 procent minder moet zijn. Voor boeren binnen een Natura 2000 gebied geldt een norm van 70 procent minder stikstof.

Wat de SGP betreft wordt onderschat wat de gevolgen zijn voor de regio. In de regio Foodvalley waar Barneveld onder valt, is 1 op de 6 bedrijven werkzaam in de voedselvoorziening. Dan gaat het niet om alleen agrarische ondernemingen, maar ook over bedrijven die voedingsmiddelen produceren.

Als door de stikstofnormen veel boeren hun bedrijven niet langer kunnen voortzetten, dan heeft dat grote gevolgen voor de voedselketen, stelt de SGP.

Ook is de gereformeerde partij van mening dat het kabinet niet goed heeft nagedacht over de sociale gevolgen op het platteland. Als agrariërs hun bedrijf moeten opdoeken en noodgedwongen moeten verhuizen, betekent dat een kaalslag in de dorpen. Verenigingen die het met minder leden moeten doen, maar ook bijvoorbeeld minder buren om op terug te kunnen vallen.

Vliegverkeer

Als het aan de SGP zou liggen, worden niet vooral de boeren verantwoordelijk gemaakt voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. "We missen maatregelen bij andere sectoren van de economie. Te denken valt aan het vliegverkeer en de zware industrie", aldus Jan Top, fractievoorzitter van de SGP in Barneveld.

Ook wil de partij dat er meer wordt gekeken naar innovatieve technieken om de stikstofuitstoot op boerenbedrijven te verminderen. " Daarnaast is het begeleiden van boeren naar kringlooplandbouw van belang. Het gaat ons er vooral om de boeren te betrekken bij de plannen. Zij zijn de beheerders van het buitengebied."